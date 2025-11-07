Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
07.11.2025 11:34:00
Rheinmetall steigt ins Satellitengeschäft ein
Der Rüstungskonzern Rheinmetall erweitert sein Portfolio um Weltraum-Satelliten. Dafür wurde ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Firma Iceye gegründet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh
|337,00
|-0,30%
|Rheinmetall AG
|1 747,00
|2,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.