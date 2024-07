ROUNDUP: Daimler Truck schreibt chinesisches Gemeinschaftsunternehmen ab

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck schreibt wegen der weiterhin schwachen Marktentwicklung in China den Buchwert seines dortigen Gemeinschaftsunternehmens BFDA komplett ab. Die daraus resultierende nicht zahlungswirksame Ergebnisbelastung liege bei 120 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Die bereinigte Umsatzrendite des Industriegeschäfts (Ros) im zweiten Quartal werde dadurch von eigentlich 10,2 auf 9,3 Prozent gedrückt. Die vom Unternehmen befragten Analysten hatten hier im Mittel mit 9,6 Prozent gerechnet.

Auch die anderen von Daimler Truck veröffentlichten Eckdaten lagen unter den Erwartungen. So betrug das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) konzernweit 1,076 Milliarden Euro (Konsens: 1,253). Im Industriegeschäft wurde ein bereinigtes Ebit von 1,156 Milliarden Euro (Konsens: 1,205) erwirtschaftet. Das Unternehmen überprüft zudem aktuell seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

Das Gesamtpaket an Neuigkeiten kam bei Anlegern nicht gut an. Die Daimler-Truck-Aktie verlor im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion 3,6 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft./he/gl