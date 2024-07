ROUNDUP: Tui will Wandelanleihen zurückkaufen - KfW-Kredit soll 2025 auslaufen

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reisekonzern TUI will mit dem Erlös neuer Wandelschuldverschreibungen alte Papiere zurückkaufen. So platzierte der Konzern Wandelanleihen im Umfang von 487 Millionen Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren, wie er am Freitag mitteilte. Die Hannoveraner wollen mit dem Geld alte Wandelanleihen mit der Fälligkeit 2028 zurückkaufen, wie sie bereits am Vorabend bekannt gegeben hatten. Die im MDAX notierte Tui-Aktie verlor am Freitag um 2,5 Prozent auf 6,58 Euro.

Das Angebot stelle den letzten Schritt zur Refinanzierung der von der staatlichen Förderbank KfW erhaltenen Kreditlinie dar, hieß es von Tui. Diese soll von derzeit 550 Millionen Euro auf rund 210 Millionen Euro sinken. Der verbleibende Betrag soll dann in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2025 zurückgegeben werden.Tui hatte in der Corona-Zeit Staatshilfe bekommen, um eine Pleite des weltgrößten Reisekonzerns abzuwenden.

Darüber hinaus werde mit dem Schritt das Fälligkeitsprofil verlängert und die Zinskosten würden deutlich reduziert, hieß es vom Konzern.

Die neu ausgegeben Papiere mit Fälligkeit 2031 haben einen anfänglichen Wandlungspreis von 9,60 Euro und werden mit 1,95 Prozent jährlich verzinst. Der Wandlungspreis liegt 50 Prozent über dem sogenannten Referenzaktienkurs von 6,40 Euro./men/mis/stk