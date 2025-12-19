RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Windentwicklungsprojekt
|
19.12.2025 14:31:00
RWE-Aktie im Plus: Offshore-Projekt in Polen veräußert
Wie der Energieversorger mitteilte, hat er eine entsprechende Vereinbarung für den Windpark mit einer geplanten Kapazität von 350 Megawatt mit PGE unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion ist für das erste Quartal 2026 geplant. Einen Preis nannte RWE nicht.
"Wir sind überzeugt, dass PGE diesen Offshore-Windpark im Zusammenspiel mit ihrem weiteren Portfolio besser realisieren kann als RWE dies mit einem Einzelprojekt tun könnte", sagte Sven Utermöhlen, CEO RWE Offshore Wind. "Unser Ziel, unser Offshore-Wind-Portfolio weiter auszubauen, verfolgen wir unverändert weiter."
Die RWE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,01 Prozent stärker bei 44,20 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com,rafapress / Shutterstock.com,Andre Laaks, RWE
Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten
|
19.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
19.12.25
|XETRA-Handel: So performt der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
19.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächer (finanzen.at)
|
19.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
19.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
18.12.25
|EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 (EQS Group)
|
18.12.25
|EQS-CMS: Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. a of Regulation (EU) 596/2014 and Article 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 (EQS Group)