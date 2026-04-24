NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Quartals-Umsatzzahlen von 93 auf 95 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Baustoffkonzern habe die Markterwartungen übertroffen, auch weil der organische Rückgang geringer als erwartet ausgefallen sei, schrieb Oliver Dyson am Donnerstagabend. Er verwies auf robuste Volumina und ermutigende Preistrends. Dazu hätten die Franzosen das operative Margenziel (Ebitda) für 2026 bestätigt. Dyson rechnet mit einer positiven Kursreaktion der Aktie./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:34 / EDT



