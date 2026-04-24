Saint-Gobain Aktie
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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Saint-Gobain nach im Jahresvergleich rückläufigen Umsatzzahlen im ersten Quartal mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Hold" belassen. Die März-Zahlen des Baustoffkonzerns seien besser als erwartet gewesen, schrieb Jon Bell in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die flächenbereinigten Umsätze dürften im zweiten Quartal dem Unternehmen zufolge positiv ausfallen, könnten im ersten Halbjahr insgesamt jedoch noch leicht rückläufig sein./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Hold
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
89,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
77,06 €
|
Abst. Kursziel*:
15,49%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
77,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,40%
|
Analyst Name::
Jon Bell
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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