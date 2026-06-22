Saint-Gobain Aktie
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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einem Treffen mit dem Management mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Baustoffkonzerns sei bestätigt worden, schrieb Jon Bell in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Der Fokus der Unternehmensführung liege weiterhin auf der Preis- und Kostendynamik, Margensteigerungen und dem Aufbau des Bereichs Bauchemie./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Hold
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Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
85,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
77,00 €
|
Abst. Kursziel*:
10,39%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
77,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,28%
|
Analyst Name::
Jon Bell
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KGV*:
-
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