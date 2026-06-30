Saint-Gobain Aktie
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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain vor dem am 30. Juli erwarteten Halbjahresbericht auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Oliver Dyson nahm in einem am Dienstagabend vorliegenden Ausblick geringfügige Anpassungen an seinen Schätzungen für den Baustoffhersteller vor. Der Großteil dieser Änderungen sei auf beschleunigte Desinvestitionen zurückzuführen, schrieb er. Zudem wies Dyson darauf hin, dass die geplante Veräußerung des nordischen Fachvertriebsunternehmen Dahl, der 4,5 Prozent zum Umsatz beisteuere, noch nicht berücksichtigt sei./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 12:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 12:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Outperform
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Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
95,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
78,92 €
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Abst. Kursziel*:
20,38%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
79,06 €
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Abst. Kursziel aktuell:
20,16%
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Analyst Name::
Oliver Dyson
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KGV*:
-
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