Saint-Gobain Aktie

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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

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02.07.2026 10:16:40

Saint-Gobain Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 105 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Baustoffkonzerns aus eigener Kraft dürfte im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresstart leicht angezogen haben, schrieb Pierre Rousseau am Mittwoch. Positiv wertet er den Verkauf von Dahl und die Neubewertung von Owens Corning, die auch seinen Kurszielanstieg ausgelöst hätten./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 15:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 15:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
78,74 € 		Abst. Kursziel*:
37,16%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
79,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,61%
Analyst Name::
Pierre Rousseau 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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