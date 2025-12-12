Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|
12.12.2025 13:22:00
Salesforce Agentforce 360: KI-Agenten mit Kontext
Salesforce erweitert Agentforce 360 um neue KI-Funktionen, die die Kontextlücke heutiger Agenten schließen sollen. Partner können so eigene Produkte entwickeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
