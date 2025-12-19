Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|
19.12.2025 15:12:00
Salesforce bringt Agentforce Sales als App in ChatGPT
Salesforce koppelt sein KI-gestütztes CRM mit ChatGPT. Vertriebsmitarbeitende sollen über den Chatbot künftig Kundendaten auswerten und Abschlüsse voranbringen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Salesforcemehr Nachrichten
|
18.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salesforce-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.12.25
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.at)
|
17.12.25
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
17.12.25
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
15.12.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich (finanzen.at)
|
15.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
15.12.25
|Börse New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)