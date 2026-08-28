Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.08.2026 04:03:01

Salesforce Stock Just Soared. Thank Anthropic.

Salesforce (NYSE:CRM) just had its second-biggest day in the stock market ever. Shares soared nearly 23% on Thursday, reaching about $252 as of this writing, after the software giant reported results for its fiscal second quarter of 2027 (the period ended July 31, 2026) on Wednesday afternoon.The headline number was hard to miss. Non-GAAP (adjusted) earnings per share came in at $5.90, up 103% year over year. But one line in the release deserves as much attention as that figure. Gains on strategic investments contributed $2.53 of the $5.90. They also contributed $2.43 of the $4.29 the company earned per share under generally accepted accounting principles (GAAP).Put another way, more than 40% of the quarter's reported profit didn't come from selling software. So what did the software business itself deliver? I'd call it a solid quarter -- just not a doubled one.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Salesforce

mehr Nachrichten

Analysen zu Salesforce

mehr Analysen
27.08.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Salesforce Neutral UBS AG
27.08.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
27.08.26 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.08.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Salesforce 223,00 2,22% Salesforce

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:47 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX im Plus -- US-Börsen stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigt. Die Wall Street pendelt um die Nulllinie. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen