Sanofi-Aktie etwas fester: US-Behörden verlängern Frist zu Entscheidung über Dupixent

Der französische Pharmakonzern betonte in einer Mitteilung, dass es von Seiten der Behörde keine Bedenken gegen das Medikament gebe.

Die FDA forderte mehr Informationen aus den jüngsten Studien zu Dupixent an und erklärte, dass die zusätzlichen Daten eine wesentliche Änderung des ergänzenden Zulassungsantrags für biologische Arzneimittel darstellten. Sie hat daher die Frist für die Prüfung bis zum 27. September verlängert.

"Sanofi und Regeneron sind zuversichtlich, dass die zusätzlichen Analysen die Zulassung von Dupixent bei COPD mit Anzeichen einer Typ-2-Entzündung nachdrücklich unterstützen, und werden mit der FDA zusammenarbeiten, um Dupixent so schnell wie möglich für Patienten mit unkontrollierter COPD verfügbar zu machen", so die Unternehmen.

Sanofi und Regeneron entwickeln Dupixent im Rahmen eines globalen Kooperationsabkommens gemeinsam.

Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur hat Dupixent bereits unabhängig davon für die Zulassung in der Europäischen Union empfohlen. Es wird erwartet, dass die EU in den kommenden Monaten eine endgültige Entscheidung über den Dupixent-Antrag bekannt geben wird.

An der EURONEXT in Paris zeigt sich die Sanofi-Aktie am Freitag zeitweise 0,17 Prozent stärker bei 88,72 Euro, nachdem sie am Vormittag noch im Minus lag.

Von Ian Walker

BARCELONA (Dow Jones)