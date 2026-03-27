Banco Santander Central Hispano Aktie

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WKN: 873816 / ISIN: US05964H1059

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Prognose steht 27.03.2026 11:40:41

Santander-Aktie in Rot: Optimimus bezüglich Erstquartal

Santander-Aktie in Rot: Optimimus bezüglich Erstquartal

Banco Santander hat einen starken Start ins neue Geschäftsjahr gehabt.

Die spanische Großbank erklärte, Kunden und Einnahmen seien gestiegen, und bekräftigte ihre Ziele trotz zunehmender globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten. Im ersten Quartal habe sich der positive Trend der Vorjahre fortgesetzt, sagte CEO Ana Botin im Vorfeld der Hauptversammlung am Freitag. Jahres- und Mittelfristziele der Bank würden von der aktuellen Entwicklung gestützt.

"Die Welt steht nun vor dem Szenario höherer Inflation und geringeren Wachstums - Bedrohungen, die mit jedem Tag wahrscheinlicher werden", so Botin. "Ihr Ausmaß wird von der Dauer des Konflikts [im Persischen Golf] und dessen Auswirkungen auf die globale Energieversorgung abhängen", fügte sie hinzu. Bei Santander mindere die breite geografische Aufstellung des Geschäfts das Risiko.

Auf der Versammlung sollen die Aktionäre unter anderem über eine Kapitalerhöhung für die Übernahme von Webster in den USA abstimmen.

In Madrid verliert die Santander-Aktie zeitweise 0,75 Prozent auf 9,40 Euro.

DOW JONES

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