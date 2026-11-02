Santander Aktie
|10,29EUR
|0,20EUR
|1,94%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 14,10 auf 15,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Freitagmittag an die Quartalsergebnisse der Spanier an. Sie gewichtet nun zudem für ihr Kursziel die Prognosen für 2028 höher als bisher./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 13:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,30 €
|
Abst. Kursziel*:
45,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,77%
|
Analyst Name::
Sofie Peterzens
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|13:43
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13:43
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13:43
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|28.10.26
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.05.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10,29
|1,94%
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|UBS AG
|14:49
|Linde Halten
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|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|14:40
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|14:27
|DWS Group Buy
|UBS AG
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:23
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:16
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|14:08
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:03
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:43
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BP Buy
|UBS AG
|13:40
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:27
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:40
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|BP Kaufen
|DZ BANK
|12:32
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:20
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Roche Neutral
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:43
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
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