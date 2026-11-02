NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 14,10 auf 15,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Freitagmittag an die Quartalsergebnisse der Spanier an. Sie gewichtet nun zudem für ihr Kursziel die Prognosen für 2028 höher als bisher./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 13:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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