Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
04.12.2025 11:46:52
Schärferer Sparkurs geplant: Porsche will Altersvorsorge kürzen und Zusatzzahlungen streichen
Porsche muss wie alle anderen Autobauer sparen. Die derzeitigen Pläne reichen dem Management zufolge nicht aus. Es möchte Berichten zufolge Einmalzahlungen und Jubiläumsleistungen streichen und auch an die Altersvorsorge ran.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
