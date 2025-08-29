Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
29.08.2025 08:46:09
Schaeffler-Aktie profitiert von positiver Citigroup-Einschätzung
Am Freitag sind die Aktien von Schaeffler mit einem vorbörslichen Kursplus von zeitweise 2,6 Prozent sehr gefragt, nachdem die Citigroup die Papiere des Autozulieferers von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5,00 auf 6,75 Euro erhöht hatte. Schaeffler könnte sich zu einem "Champion" im Bereich Hardware für humanoide Aktuatoren entwickeln, ein Markt, dessen Volumen bis zum Jahr 2050 auf mehr als 1 Billion US-Dollar geschätzt werde, erklärte Analyst Ross Macdonald. Humanoide Aktuatoren sind elektrische, hydraulische oder pneumatische Antriebssysteme, die Bewegungen menschenähnlicher Roboter ermöglichen.
dpa-AFX
Bildquelle: mf,Schaeffler Technologies AG & Co. KG
