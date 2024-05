Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer

Zum Handelsende legten Börsianer in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich beendete der STOXX 50 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 4 529,37 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,162 Prozent auf 4 524,25 Punkte an der Kurstafel, nach 4 531,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 531,14 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 504,36 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 338,79 Punkten berechnet. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.02.2024, den Stand von 4 252,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, den Wert von 4 075,35 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,69 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 543,01 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 2,22 Prozent auf 123,64 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,21 Prozent auf 48,46 CHF), Sanofi (+ 1,07 Prozent auf 90,15 EUR), UniCredit (+ 0,72 Prozent auf 36,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,59 Prozent auf 460,90 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,76 Prozent auf 39,18 EUR), Diageo (-1,52 Prozent auf 27,52 GBP), Nestlé (-1,37 Prozent auf 95,30 CHF), Roche (-1,14 Prozent auf 234,40 CHF) und GSK (-1,07 Prozent auf 17,56 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 20 244 563 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 534,324 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,72 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,66 Prozent an der Spitze im Index.

