Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag mit Abgaben

Beim LUS-DAX stehen die Signale am ersten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,09 Prozent leichter bei 16 639,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 16 608,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 708,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 22.12.2023, stand der LUS-DAX bei 16 706,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Wert von 14 776,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, einen Stand von 15 093,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,624 Prozent abwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16 964,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 2,20 Prozent auf 16,71 EUR), Daimler Truck (+ 1,52 Prozent auf 31,35 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,42 Prozent auf 84,18 EUR), Rheinmetall (+ 1,33 Prozent auf 334,70 EUR) und BMW (+ 1,31 Prozent auf 93,51 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Commerzbank (-3,80 Prozent auf 10,65 EUR), RWE (-2,53 Prozent auf 36,54 EUR), Symrise (-1,21 Prozent auf 93,36 EUR), Siemens Energy (-1,18 Prozent auf 11,69 EUR) und Henkel vz (-0,88 Prozent auf 71,76 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 11 068 228 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 174,145 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,46 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at