Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt am Montagnachmittag zurück

Der MDAX notiert am Montag im Minus.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,13 Prozent tiefer bei 25 999,09 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 249,426 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,064 Prozent leichter bei 26 279,95 Punkten, nach 26 296,91 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 298,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25 983,80 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 15.12.2023, wies der MDAX einen Stand von 27 133,80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wies der MDAX 24 956,39 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, lag der MDAX-Kurs bei 28 254,05 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,13 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 27 272,39 Punkte. Bei 25 701,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell HELLA GmbH (+ 1,84 Prozent auf 82,90 EUR), Nordex (+ 1,59 Prozent auf 10,21 EUR), Stabilus SE (+ 0,71 Prozent auf 63,45 EUR), Vitesco Technologies (+ 0,48 Prozent auf 83,15 EUR) und Fraport (+ 0,48 Prozent auf 54,60 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Delivery Hero (-6,60 Prozent auf 22,22 EUR), HelloFresh (-6,46 Prozent auf 12,24 EUR), WACKER CHEMIE (-3,40 Prozent auf 96,12 EUR), Gerresheimer (-3,18 Prozent auf 89,85 EUR) und Scout24 (-2,96 Prozent auf 64,92 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 7 848 168 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,901 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

2024 präsentiert die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. RTL-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,29 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at