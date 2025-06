Schwache Performance in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsstart im Minus

Der MDAX notiert am Donnerstag trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:13 Uhr sinkt der MDAX im XETRA-Handel um 0,63 Prozent auf 30 437,56 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 306,872 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,236 Prozent auf 30 559,45 Punkte an der Kurstafel, nach 30 631,70 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 30 404,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30 559,45 Punkten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,20 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 12.05.2025, mit 29 785,72 Punkten bewertet. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 12.03.2025, einen Wert von 28 685,73 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 12.06.2024, den Wert von 26 772,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 18,35 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 31 384,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern verzeichnet.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit RENK (+ 1,53 Prozent auf 71,70 EUR), HENSOLDT (+ 0,70 Prozent auf 93,45 EUR), K+S (+ 0,62 Prozent auf 16,18 EUR), Nordex (+ 0,45 Prozent auf 17,68 EUR) und HelloFresh (+ 0,30 Prozent auf 9,43 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen TUI (-3,83 Prozent auf 6,94 EUR), Lufthansa (-3,24 Prozent auf 7,11 EUR), Aroundtown SA (-1,89 Prozent auf 2,91 EUR), LEG Immobilien (-1,76 Prozent auf 72,75 EUR) und JENOPTIK (-1,65 Prozent auf 19,71 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 146 351 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 28,844 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Die TUI-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

