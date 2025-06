Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verliert am Nachmittag

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,74 Prozent tiefer bei 30 642,14 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 310,537 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,177 Prozent tiefer bei 30 817,16 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30 871,79 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30 422,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 817,16 Punkten lag.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, stand der MDAX bei 29 730,13 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 10.03.2025, einen Wert von 29 027,31 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.06.2024, lag der MDAX noch bei 26 741,07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 19,14 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 384,62 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 1,28 Prozent auf 26,96 EUR), AUTO1 (+ 1,13 Prozent auf 25,08 EUR), United Internet (+ 0,99 Prozent auf 24,44 EUR), TRATON (+ 0,89 Prozent auf 29,46 EUR) und AIXTRON SE (+ 0,86 Prozent auf 12,90 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen RENK (-8,34 Prozent auf 70,89 EUR), HENSOLDT (-2,80 Prozent auf 93,90 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,57 Prozent auf 96,50 EUR), Bilfinger SE (-2,22 Prozent auf 77,10 EUR) und KION GROUP (-2,10 Prozent auf 42,98 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 373 899 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 29,464 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Die TUI-Aktie präsentiert mit 6,03 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at