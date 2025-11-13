TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen AIXTRON SE-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die AIXTRON SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,36 EUR. Bei einem AIXTRON SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,657 AIXTRON SE-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 187,35 EUR, da sich der Wert eines AIXTRON SE-Anteils am 12.11.2025 auf 19,40 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 187,35 EUR, was einer positiven Performance von 87,35 Prozent entspricht.

Insgesamt war AIXTRON SE zuletzt 1,96 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der AIXTRON SE-Aktie fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines AIXTRON SE-Anteils bei 3,03 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at