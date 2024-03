Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter

Der Handel in Frankfurt verläuft am Nachmittag in ruhigen Bahnen.

Um 15:41 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent leichter bei 26 370,63 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 250,228 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,275 Prozent stärker bei 26 480,89 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26 408,29 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 26 278,72 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 504,81 Zähler.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 2,07 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2024, lag der MDAX-Kurs bei 25 724,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.12.2023, stand der MDAX noch bei 26 427,65 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 13.03.2023, einen Stand von 27 232,34 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 1,74 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit LANXESS (+ 1,86 Prozent auf 25,71 EUR), HOCHTIEF (+ 1,83 Prozent auf 105,50 EUR), Aurubis (+ 1,82 Prozent auf 62,52 EUR), HENSOLDT (+ 1,75 Prozent auf 33,66 EUR) und Aroundtown SA (+ 1,68 Prozent auf 1,91 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen SMA Solar (-2,62 Prozent auf 57,55 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,95 Prozent auf 130,40 EUR), K+S (-1,88 Prozent auf 13,30 EUR), AIXTRON SE (-1,80 Prozent auf 26,22 EUR) und EVOTEC SE (-1,62 Prozent auf 13,04 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 345 224 Aktien gehandelt. Mit 17,482 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Die Lufthansa-Aktie präsentiert mit 4,65 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 10,60 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

