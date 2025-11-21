HENSOLDT Aktie

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

Rentable HENSOLDT-Anlage? 21.11.2025 10:04:50

TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HENSOLDT-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen HENSOLDT-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem HENSOLDT-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das HENSOLDT-Papier bei 21,80 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die HENSOLDT-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 458,716 HENSOLDT-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2025 35 596,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 77,60 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 255,96 Prozent gleich.

Der Börsenwert von HENSOLDT belief sich jüngst auf 8,91 Mrd. Euro. HENSOLDT-Anteile wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des HENSOLDT-Papiers lag beim Börsengang bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

