HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Rentable HENSOLDT-Anlage?
|
21.11.2025 10:04:50
TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HENSOLDT-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem HENSOLDT-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das HENSOLDT-Papier bei 21,80 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die HENSOLDT-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 458,716 HENSOLDT-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2025 35 596,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 77,60 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 255,96 Prozent gleich.
Der Börsenwert von HENSOLDT belief sich jüngst auf 8,91 Mrd. Euro. HENSOLDT-Anteile wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des HENSOLDT-Papiers lag beim Börsengang bei 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HENSOLDTmehr Nachrichten
|
17:58
|Schwacher Handel: TecDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17:58
|MDAX aktuell: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So steht der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Verluste (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
10:04
|TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HENSOLDT-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel TecDAX zum Start schwächer (finanzen.at)