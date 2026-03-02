Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt mittags

Um 12:09 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 1,49 Prozent auf 3 731,62 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 567,092 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 2,22 Prozent schwächer bei 3 703,74 Punkten, nach 3 787,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 746,69 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 692,42 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 02.02.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 641,51 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 546,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 777,13 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 2,96 Prozent zu Buche. Bei 3 858,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 558,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 4,91 Prozent auf 78,05 EUR), freenet (+ 0,51 Prozent auf 27,82 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,41 Prozent auf 147,40 EUR), 1&1 (+ 0,00 Prozent auf 24,20 EUR) und Ottobock (-0,09 Prozent auf 56,95 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Nagarro SE (-6,57 Prozent auf 52,60 EUR), SMA Solar (-5,63 Prozent auf 30,52 EUR), Siltronic (-3,05 Prozent auf 55,65 EUR), AIXTRON SE (-3,04 Prozent auf 26,76 EUR) und Sartorius vz (-2,95 Prozent auf 233,20 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 414 822 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 199,605 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,77 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at