Siltronic Aktie

73,75EUR 4,05EUR 5,81%
Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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18.09.2026 07:28:51

Siltronic Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic von 105 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Blaiklock geht beim Waferhersteller nun von höheren Durchschnittspreisen aus, wie er am Donnerstag schrieb. Der Markt werde bei starkem Wachstum knapper./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 14:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
70,15 € 		Abst. Kursziel*:
71,06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62,71%
Analyst Name::
Harry Blaiklock 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:28 Siltronic Buy UBS AG
03.08.26 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Siltronic Buy UBS AG
31.07.26 Siltronic Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Siltronic AG 73,75 5,81% Siltronic AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:48 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
08:39 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
08:30 Bechtle Buy UBS AG
08:27 Apple Neutral UBS AG
08:09 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:08 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 Siltronic Buy UBS AG
07:24 Douglas Neutral UBS AG
07:22 EssilorLuxottica Buy UBS AG
07:15 Ferrari Buy UBS AG
07:14 Richemont Buy UBS AG
07:14 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
07:12 HUGO BOSS Neutral UBS AG
07:12 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
07:11 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
07:10 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
07:03 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:00 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:55 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.09.26 Hermès Outperform Bernstein Research
17.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
17.09.26 Nike Neutral UBS AG
17.09.26 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
17.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
17.09.26 Danone Outperform Bernstein Research
17.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research
17.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
17.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
17.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
17.09.26 MTU Aero Engines Sell UBS AG
17.09.26 Fresenius Buy UBS AG
17.09.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
17.09.26 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight Barclays Capital
17.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Novartis Neutral UBS AG
17.09.26 GSK Neutral UBS AG
17.09.26 Sanofi Neutral UBS AG
17.09.26 PORR kaufen Erste Group Bank
17.09.26 Raiffeisen accumulate Erste Group Bank
17.09.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
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