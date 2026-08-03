Siltronic Aktie

77,95EUR 1,20EUR 1,56%
Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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03.08.2026 09:13:16

Siltronic Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siltronic von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 105 Euro angehoben. Die Aktien hätten mehr als nur Wafer-dünnes Aufwärtspotenzial, schrieb Harry Blaiklock in einer Studie am Montag. Nach einem vierjährigen Abwärtszyklus dürften die Umsätze des Wafer-Herstellers nun wieder nach oben drehen. Gründe seien ein sich verknappendes Angebot angesichts einer großen Nachfrage und in der Folge steigende Preise./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
78,55 € 		Abst. Kursziel*:
33,67%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
77,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,70%
Analyst Name::
Harry Blaiklock 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:13 Siltronic Buy UBS AG
31.07.26 Siltronic Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Siltronic Kaufen DZ BANK
30.07.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Siltronic AG 77,75 1,30% Siltronic AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:13 Siltronic Buy UBS AG
07:47 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:46 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
31.07.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 OMV Underperform RBC Capital Markets
31.07.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Apple Neutral UBS AG
31.07.26 Microsoft Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
31.07.26 AXA Halten DZ BANK
31.07.26 Sanofi Neutral UBS AG
31.07.26 ING Group Buy UBS AG
31.07.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 L'Oréal Buy UBS AG
31.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
31.07.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
31.07.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
31.07.26 Danone Buy UBS AG
31.07.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
31.07.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
31.07.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.07.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.07.26 BP Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Air Liquide Kaufen DZ BANK
31.07.26 Linde Outperform Bernstein Research
31.07.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Sanofi Kaufen DZ BANK
31.07.26 adidas Kaufen DZ BANK
31.07.26 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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