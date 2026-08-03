Siltronic Aktie
|77,95EUR
|1,20EUR
|1,56%
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
Siltronic Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siltronic von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 105 Euro angehoben. Die Aktien hätten mehr als nur Wafer-dünnes Aufwärtspotenzial, schrieb Harry Blaiklock in einer Studie am Montag. Nach einem vierjährigen Abwärtszyklus dürften die Umsätze des Wafer-Herstellers nun wieder nach oben drehen. Gründe seien ein sich verknappendes Angebot angesichts einer großen Nachfrage und in der Folge steigende Preise./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
78,55 €
|
Abst. Kursziel*:
33,67%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
77,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,70%
|
Analyst Name::
Harry Blaiklock
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siltronic AG
|
09:17
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Siltronic auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 105 Euro (dpa-AFX)
|
31.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
31.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Ende des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
31.07.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
31.07.26
|Schwacher Handel: MDAX verliert (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
31.07.26
|Handel in Frankfurt: So performt der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
31.07.26
|Siltronic-Aktie gefragt: Analysten heben den Daumen (dpa-AFX)
Analysen zu Siltronic AG
|09:13
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Siltronic AG
|77,75
|1,30%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:13
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:47
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|AXA Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|31.07.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)