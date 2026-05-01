ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic von 60 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Beim Wafer-Hersteller mache sich vorsichtiger Optimismus breit, schrieb Harry Blaiklock in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für den Zeitraum 2026 bis 2030 um bis zu 20 Prozent. Allerdings hält er die sich bessernden Fundamentaldaten auf dem aktuellen Bewertungsniveau bereits für eingepreist./edh/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:21 / GMT



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