Siltronic Aktie

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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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01.05.2026 11:30:08

Siltronic Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic von 60 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Beim Wafer-Hersteller mache sich vorsichtiger Optimismus breit, schrieb Harry Blaiklock in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für den Zeitraum 2026 bis 2030 um bis zu 20 Prozent. Allerdings hält er die sich bessernden Fundamentaldaten auf dem aktuellen Bewertungsniveau bereits für eingepreist./edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic AG Neutral
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
78,75 € 		Abst. Kursziel*:
4,13%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
79,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,89%
Analyst Name::
Harry Blaiklock 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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