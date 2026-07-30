Siltronic Aktie

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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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30.07.2026 20:39:10

Siltronic Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 100 auf 114 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Constantin Hesse betonte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen positiven Wendepunkt bei der Wafer-Nachfrage. Diese Annahme sei in der Telefonkonferenz untermauert worden. Das Management habe zwar zugeben, dass das Angebot die Nachfrage noch übersteige. Es sei aber signalisiert worden, dass sich dies bald ändern sollte./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
114,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75,75 € 		Abst. Kursziel*:
50,50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
74,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53,85%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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