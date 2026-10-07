Siltronic Aktie
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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
Siltronic Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 114 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne für das dritte Quartal weiterhin mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorquartal, wobei eine überraschend gute Nachfrage sowie Preisentwicklung einen zusätzlichen Schub geben dürften, schrieb Constantin Hesse in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Da der Markt mit Blick auf die Preise weiter konservativ sei, sehe er die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Kursentwicklung des Waferherstellers als attraktive Einstiegsmöglichkeit./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
130,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81,85 €
|
Abst. Kursziel*:
58,83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56,06%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siltronic AG
|
13:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Siltronic auf 130 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
02.10.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX schließt im Plus (finanzen.at)
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02.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
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02.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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02.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
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02.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX-Anleger greifen am Freitagmittag zu (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel: TecDAX notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Siltronic AG
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|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
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|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|11:54
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Siltronic Buy
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|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
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|30.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|Siltronic AG
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Aktuelle Aktienanalysen
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|09:07
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|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Microsoft Overweight
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|06.10.26
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