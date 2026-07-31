Siltronic Aktie

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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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31.07.2026 09:18:52

Siltronic Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siltronic nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 72 auf 100 Euro angehoben. Trotz des anhaltenden Nachfragerückgangs in den Mainstream-Kategorien der Wafer-Industrie gehe er davon aus, dass die Nachfragewelle durch agentische Künstliche Intelligenz die 300-mm-Wafer-Branche nun in eine Engpasssituation treiben wird, schrieb Robert Sanders in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Damit liege die Verhandlungsmacht wieder fest in den Händen der Waferhersteller./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:07 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
79,10 € 		Abst. Kursziel*:
26,42%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
77,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,70%
Analyst Name::
Robert Sanders 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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