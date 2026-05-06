Siltronic Aktie
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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
Siltronic Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siltronic von 48 auf 72 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Die Aktien hätten von der Annahme einer Verknappung des Angebots auf dem Wafer-Markt stark profitiert, schrieb Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dahinter stünden vor allem Wachstumsperspektiven im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Hold
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
83,85 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,13%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
82,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,20%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siltronic AG
|
17:59
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15:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verliert (finanzen.at)
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09:28
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09:28
|Gewinne in Frankfurt: Zum Start Gewinne im SDAX (finanzen.at)
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05.05.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
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05.05.26
|Freundlicher Handel: SDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
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05.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
Analysen zu Siltronic AG
|12:21
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
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|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.04.26
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|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.04.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
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|Siltronic Buy
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|12.03.26
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|12.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|12:21
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.04.26
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
|13:43
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|Deutsche Bank AG
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|Heidelberg Materials Sector Perform
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