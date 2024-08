Schwache Performance in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Der CAC 40 gibt seine Gewinne vom Vortag am Donnerstag wieder ab.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,85 Prozent schwächer bei 7 467,56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,298 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,708 Prozent leichter bei 7 478,14 Punkten in den Handel, nach 7 531,49 Punkten am Vortag.

Bei 7 459,99 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 487,12 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1,06 Prozent abwärts. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 01.07.2024, bei 7 561,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 984,93 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 01.08.2023, den Stand von 7 406,08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 sank der Index bereits um 0,841 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 259,19 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Airbus SE (ex EADS)-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 23 123 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 325,903 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

