Schwache Performance in Wien: ATX letztendlich in der Verlustzone

So bewegte sich der ATX schlussendlich.

Letztendlich beendete der ATX den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 3 425,56 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 115,716 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 429,75 Zählern und damit 0,010 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 430,08 Punkte).

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 431,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 401,30 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Der ATX erreichte vor einem Monat, am 08.12.2023, einen Stand von 3 321,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, erreichte der ATX einen Stand von 3 119,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, lag der ATX-Kurs bei 3 272,44 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Wienerberger (+ 1,51 Prozent auf 29,58 EUR), Vienna Insurance (+ 1,51 Prozent auf 26,95 EUR), Andritz (+ 1,21 Prozent auf 54,15 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,08 Prozent auf 7,50 EUR) und Raiffeisen (+ 0,92 Prozent auf 18,74 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen OMV (-3,79 Prozent auf 38,87 EUR), IMMOFINANZ (-1,87 Prozent auf 20,95 EUR), CA Immobilien (-1,40 Prozent auf 31,65 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,25 Prozent auf 43,45 EUR) und Verbund (-0,59 Prozent auf 84,75 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Das Handelsvolumen der IMMOFINANZ-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 606 830 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 29,617 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die BAWAG-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at