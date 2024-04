Schwache Performance in Wien: ATX mittags leichter

Am Dienstag legen Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,13 Prozent leichter bei 3 587,70 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 113,500 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,016 Prozent schwächer bei 3 591,76 Punkten, nach 3 592,33 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 3 576,39 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 591,76 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, erreichte der ATX einen Wert von 3 378,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2024, erreichte der ATX einen Wert von 3 426,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, einen Stand von 3 195,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 598,65 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,91 Prozent auf 45,40 EUR), voestalpine (+ 1,42 Prozent auf 27,18 EUR), Lenzing (+ 1,35 Prozent auf 33,90 EUR), Verbund (+ 1,09 Prozent auf 69,25 EUR) und Wienerberger (+ 0,95 Prozent auf 33,88 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Raiffeisen (-3,11 Prozent auf 18,07 EUR), OMV (-1,82 Prozent auf 44,26 EUR), CA Immobilien (-1,22 Prozent auf 30,88 EUR), IMMOFINANZ (-0,22 Prozent auf 22,90 EUR) und Andritz (-0,09 Prozent auf 57,15 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 206 045 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 23,242 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,20 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,20 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

