Schwacher Handel: DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der DAX setzt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,25 Prozent leichter bei 15 115,15 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,542 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,390 Prozent auf 15 093,48 Punkte an der Kurstafel, nach 15 152,64 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 15 120,85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 15 092,98 Einheiten.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 0,684 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Stand von 15 229,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.08.2023, wurde der DAX mit 15 774,93 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, wies der DAX einen Stand von 13 688,75 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 7,43 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 976,44 Zählern.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 3,90 Prozent auf 10,80 EUR), Fresenius SE (+ 1,99 Prozent auf 25,68 EUR), Continental (+ 1,97 Prozent auf 63,02 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,43 Prozent auf 68,26 EUR) und Siemens Energy (+ 1,35 Prozent auf 9,45 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen EON SE (-1,50 Prozent auf 11,19 EUR), adidas (-1,13 Prozent auf 169,94 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,10 Prozent auf 23,45 EUR), BASF (-1,04 Prozent auf 43,03 EUR) und Zalando (-0,97 Prozent auf 22,49 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 093 980 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 150,564 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Unter den DAX-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,12 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at