Schwacher Handel: DAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste

Am Mittwoch verliert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,40 Prozent auf 16 534,99 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,681 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,012 Prozent auf 16 771,35 Punkte an der Kurstafel, nach 16 769,36 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 16 532,36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 784,07 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der DAX bereits um 1,75 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, lag der DAX-Kurs bei 16 397,52 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 03.10.2023, bei 15 085,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.01.2023, lag der DAX bei 14 181,67 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1,53 Prozent auf 22,30 EUR), Hannover Rück (+ 1,15 Prozent auf 219,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,85 Prozent auf 381,00 EUR), Henkel vz (+ 0,52 Prozent auf 73,66 EUR) und Bayer (+ 0,48 Prozent auf 34,49 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Siemens Energy (-4,96 Prozent auf 11,30 EUR), Sartorius vz (-4,55 Prozent auf 329,60 EUR), Infineon (-3,37 Prozent auf 35,81 EUR), Siemens (-3,37 Prozent auf 162,22 EUR) und Continental (-3,35 Prozent auf 74,90 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 583 652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 163,150 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

