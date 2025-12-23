Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus

Der Euro STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch aktuell fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,10 Prozent auf 5 749,25 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,918 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,020 Prozent tiefer bei 5 742,56 Punkten, nach 5 743,69 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5 739,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 749,73 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 5 515,09 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 23.09.2025, den Wert von 5 472,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 852,93 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,91 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Airbus SE (+ 0,47 Prozent auf 196,50 EUR), Siemens Energy (+ 0,46 Prozent auf 119,80 EUR), Rheinmetall (+ 0,39 Prozent auf 1 551,00 EUR), Infineon (+ 0,35 Prozent auf 36,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,32 Prozent auf 562,40 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Eni (-0,50 Prozent auf 15,96 EUR), adidas (-0,48 Prozent auf 166,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,43 Prozent auf 103,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,42 Prozent auf 59,19 EUR) und BMW (-0,41 Prozent auf 92,48 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 115 627 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 349,461 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,55 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at