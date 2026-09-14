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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Buy" belassen. Die wieder zugespitzte Lage in Nahost trübe die Aussichten für das Servicegeschäft in der zivilen Luftfahrt ein, schrieb George McWhirter am Freitag. Die Erholung der Flugstunden drehe eine Warteschleife./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 15:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
19,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,28 £
|
Abst. Kursziel*:
33,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,27 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,17%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
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