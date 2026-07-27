Rolls-Royce Aktie
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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Da Airbus und Boeing bis in die 2030er-Jahre hinein ausverkauft seien, seien die Bestellungen auf der Luftfahrtmesse Farnborough erneut eher moderat ausgefallen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem konzentrierten sich Flugzeugbestellungen mittlerweile weniger auf solchen Messen. Zur Stimmung auf der Messe merkte Harned an, dass es allgemeinen Optimismus hinsichtlich der Fortschritte der Flugzeugbauer beim Hochfahren der Produktion gebe./mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 21:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Market-Perform
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
15,00 £
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
14,38 £
|
Abst. Kursziel*:
4,29%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
14,42 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,04%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
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|
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|Bernstein Research
|15.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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