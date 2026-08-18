Rolls-Royce Aktie
|18,12EUR
|-0,25EUR
|-1,36%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1550 auf 1730 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Montag an den Halbjahresbericht der Briten an. Er hob seine Umsatzprognose bis 2030 um bis zu 10 Prozent an und seine operative Gewinnprognose um bis zu 13 Prozent. Primär begründet er dies mit besseren Aussichten für den Getriebebauer im Bereich Zivile Luftfahrt./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
17,30 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,64 £
|
Abst. Kursziel*:
10,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,49 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,67%
|
Analyst Name::
Sam Burgess
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
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17.08.26
|Börse Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
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17.08.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
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17.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
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17.08.26
|STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
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17.08.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 mittags im Plus (finanzen.at)
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17.08.26
|FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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17.08.26
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
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13.08.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
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|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|18,18
|-1,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:21
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|08:15
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:01
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:44
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:18
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:10
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:58
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|06:44
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:08
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research