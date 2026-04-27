Rolls-Royce Aktie
|13,21EUR
|-0,01EUR
|-0,05%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rolls-Royce von 900 auf 1150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Adrien Rabier beschäftigte sich in seinem am Montag veröffentlichten Branchenkommentar mit dem Wartungs- und Ersatzteilmarkt. Aus Sorge vor dem Störeffekt der Nahost-Krise und höherer Ölpreise seien davon abhängige Werte aus der Flugzeugindustrie zuletzt schwer belastet worden. Risiken seien jetzt eingepreist, doch am Abgrund stehe der Markt nicht. Safran biete in der Branche das beste Profil von Chancen und Risiken, während Rolls-Royce für Anleger der sicherste Weg sei. Für die Briten änderte der Experte auch seinen Bewertungsansatz./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Market-Perform
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
11,50 £
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
11,31 £
|
Abst. Kursziel*:
1,64%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
11,35 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,32%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
10:03
|FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
24.04.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
24.04.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
23.04.26