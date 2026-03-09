Rolls-Royce Aktie
|14,40EUR
|-0,28EUR
|-1,91%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Rolls-Royce auf "Market-Perform" belassen. Falls der Iran-Krieg und die daraus resultierenden Einschränkungen im Flugverkehr nicht lange dauerten, seien nur begrenzte Risiken für die Flugzeugbauer und -zulieferer ersichtlich, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Die Auftragsbestände von Airbus und Boeing sicherten diesen bei den aktuellen Produktionsraten den Betrieb für nahezu die nächsten zehn Jahre. Auch die Zulieferer dürften durch den Konflikt nicht aus der Spur kommen. Ein Risiko seien allerdings die Auswirkungen der hohen Ölpreise auf die Finanzen der Fluggesellschaften. Rabiers Branchenfavoriten sind Boeing und Safran./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Market-Perform
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
12,22 £
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
12,32 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
15:58
|Handel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
12:26
|Montagshandel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Montagmittag (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rolls-Royce von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:29
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|Rolls-Royce boss in line for increased £18mn a year pay package (Financial Times)