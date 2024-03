Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten

Am Dienstag sinkt der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,13 Prozent auf 3 434,93 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 522,655 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,128 Prozent auf 3 435,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3 439,56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 435,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 429,44 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Der TecDAX wies vor einem Monat, am 05.02.2024, einen Wert von 3 348,01 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.12.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 199,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, einen Wert von 3 245,68 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,32 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 445,69 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell ADTRAN (+ 4,13 Prozent auf 6,05 USD), Nordex (+ 1,21 Prozent auf 11,71 EUR), HENSOLDT (+ 0,76 Prozent auf 34,44 EUR), TeamViewer (+ 0,48 Prozent auf 14,73 EUR) und PNE (+ 0,45 Prozent auf 13,54 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen SMA Solar (-2,53 Prozent auf 55,75 EUR), EVOTEC SE (-1,42 Prozent auf 13,22 EUR), CANCOM SE (-0,82 Prozent auf 26,72 EUR), United Internet (-0,81 Prozent auf 22,08 EUR) und Siltronic (-0,74 Prozent auf 86,90 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 216 046 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 202,327 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Die United Internet-Aktie hat mit 10,48 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

