Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX gibt zum Start nach

Der TecDAX gibt am Mittwochmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,89 Prozent schwächer bei 3 542,55 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 581,263 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,323 Prozent leichter bei 3 599,21 Punkten, nach 3 610,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 524,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 599,26 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 2,34 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 3 734,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 800,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, lag der TecDAX bei 3 336,47 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 3,08 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 4,90 Prozent auf 16,48 EUR), Kontron (+ 1,89 Prozent auf 21,58 EUR), Nordex (+ 1,38 Prozent auf 26,36 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 26,89 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,81 Prozent auf 99,10 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Siemens Healthineers (-9,12 Prozent auf 44,76 EUR), EVOTEC SE (-8,27 Prozent auf 6,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,39 Prozent auf 26,18 EUR), SMA Solar (-2,92 Prozent auf 25,26 EUR) und QIAGEN (-2,84 Prozent auf 38,55 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Siemens Healthineers-Aktie aufweisen. 781 513 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 260,566 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

