AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|TecDAX-Performance im Fokus
|
05.11.2025 09:29:25
Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX gibt zum Start nach
Um 09:12 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,89 Prozent schwächer bei 3 542,55 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 581,263 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,323 Prozent leichter bei 3 599,21 Punkten, nach 3 610,86 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 524,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 599,26 Punkten erreichte.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 2,34 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 3 734,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 800,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, lag der TecDAX bei 3 336,47 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 3,08 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 4,90 Prozent auf 16,48 EUR), Kontron (+ 1,89 Prozent auf 21,58 EUR), Nordex (+ 1,38 Prozent auf 26,36 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 26,89 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,81 Prozent auf 99,10 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Siemens Healthineers (-9,12 Prozent auf 44,76 EUR), EVOTEC SE (-8,27 Prozent auf 6,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,39 Prozent auf 26,18 EUR), SMA Solar (-2,92 Prozent auf 25,26 EUR) und QIAGEN (-2,84 Prozent auf 38,55 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Siemens Healthineers-Aktie aufweisen. 781 513 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 260,566 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu QIAGEN N.V.mehr Nachrichten
|
07.11.25
|DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in QIAGEN von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
05.11.25
|DAX aktuell: DAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
05.11.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.11.25
|QIAGEN-Aktie fällt aber: Prognose nach starken Zahlen erhöht - Suche nach CEO-Nachfolger beginnt (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt: So performt der DAX nachmittags (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert nachmittags (finanzen.at)
|
05.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu SMA Solar AGmehr Analysen
|27.10.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.24
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|29.02.24
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|16,55
|-4,97%
|Deutsche Telekom AG
|26,67
|0,98%
|EVOTEC SE
|5,40
|-7,02%
|freenet AG
|27,72
|2,06%
|Kontron
|22,26
|1,09%
|Nemetschek SE
|93,85
|0,81%
|Nordex AG
|27,28
|-0,80%
|QIAGEN N.V.
|37,47
|0,16%
|SAP SE
|217,35
|-1,27%
|Siemens Healthineers AG
|43,47
|-1,96%
|SMA Solar AG
|27,86
|-2,79%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|30,88
|0,32%
|TeamViewer
|5,97
|-0,91%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 465,60
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.