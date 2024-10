Schwacher Handel in London: So steht der FTSE 100 nachmittags

Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,23 Prozent leichter bei 8 271,47 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,601 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 290,86 Punkten in den Handel, nach 8 290,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 8 332,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 269,90 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,592 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 03.09.2024, einen Stand von 8 298,46 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 03.07.2024, den Wert von 8 171,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 470,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 7,12 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Tesco (+ 2,11 Prozent auf 3,62 GBP), Rolls-Royce (+ 1,58 Prozent auf 5,27 GBP), Pershing Square (+ 1,46 Prozent auf 35,49 GBP), SSE (+ 1,41 Prozent auf 19,01 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1,21 Prozent auf 1,42 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Phoenix Group (-5,72 Prozent auf 5,24 GBP), Diploma (-4,60 Prozent auf 42,30 GBP), RS Group (-3,25 Prozent auf 7,74 GBP), M&G (-3,13 Prozent auf 2,01 GBP) und GSK (-1,97 Prozent auf 14,66 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 40 839 935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 218,272 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

2024 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,71 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

