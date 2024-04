Schwacher Handel in Zürich: SLI startet in der Verlustzone

Der SLI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitag in die Verlustzone.

Am Freitag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 1,26 Prozent tiefer bei 1 890,12 Punkten. In den Handel ging der SLI 1,35 Prozent tiefer bei 1 888,36 Punkten, nach 1 914,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 1 885,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 890,91 Punkten verzeichnete.

SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 1,76 Prozent. Vor einem Monat, am 05.03.2024, wurde der SLI mit 1 866,09 Punkten gehandelt. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 05.01.2024, bei 1 763,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.04.2023, wies der SLI einen Wert von 1 740,14 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 7,18 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Swatch (I) (-0,23 Prozent auf 212,40 CHF), Alcon (-0,37 Prozent auf 75,90 CHF), Swisscom (-0,38 Prozent auf 526,00 CHF), Sandoz (-0,38 Prozent auf 26,00 CHF) und SGS SA (-0,43 Prozent auf 83,80 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil ams (-2,90 Prozent auf 1,01 CHF), Logitech (-2,65 Prozent auf 78,50 CHF), Novartis (-2,18 Prozent auf 86,32 CHF), VAT (-1,98 Prozent auf 466,50 CHF) und UBS (-1,89 Prozent auf 28,02 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 473 076 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 252,474 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 5,92 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at