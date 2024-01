Schwacher Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Letztendlich tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,44 Prozent tiefer bei 16 688,50 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 16 610,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 775,50 Zähler.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, den Wert von 16 782,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.10.2023, den Stand von 15 190,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 09.01.2023, bei 14 737,00 Punkten.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 2,66 Prozent auf 323,70 EUR), EON SE (+ 1,91 Prozent auf 12,79 EUR), RWE (+ 1,70 Prozent auf 41,17 EUR), Symrise (+ 1,55 Prozent auf 99,36 EUR) und Merck (+ 1,45 Prozent auf 143,15 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen BASF (-2,66 Prozent auf 45,51 EUR), Infineon (-1,76 Prozent auf 35,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,62 Prozent auf 376,80 EUR), Daimler Truck (-1,27 Prozent auf 32,74 EUR) und Continental (-1,14 Prozent auf 74,84 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7 822 558 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 160,342 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,76 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at