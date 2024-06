Schwacher Handel: LUS-DAX sackt letztendlich ab

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsschluss.

Schlussendlich schloss der LUS-DAX am Donnerstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 18 644,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 784,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 610,50 Zählern.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.05.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18 207,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 06.03.2024, bei 17 721,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.06.2023, stand der LUS-DAX noch bei 16 035,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 11,35 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell SAP SE (+ 3,61 Prozent auf 177,72 EUR), Commerzbank (+ 3,14 Prozent auf 15,29 EUR), Fresenius SE (+ 2,43 Prozent auf 30,36 EUR), Deutsche Bank (+ 1,69 Prozent auf 15,26 EUR) und Sartorius vz (+ 1,46 Prozent auf 249,90 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-3,09 Prozent auf 23,22 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,94 Prozent auf 28,76 EUR), Covestro (-1,87 Prozent auf 47,20 EUR), Siemens (-1,76 Prozent auf 175,68 EUR) und Infineon (-1,50 Prozent auf 36,66 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 9 962 614 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 196,794 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at